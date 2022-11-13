Нищили окупантів та артилерійські системи: Генштаб оновив втрати

Число вбитих в Україні загарбників наближається до 90 тисяч

За минулу добу українські захисники ліквідували 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 80 860 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 листопада орієнтовно склали:

особового складу – близько 80 860 (+650) осіб ліквідовано;

танків – 2840 (+2) од;

бойових броньованих машин – 5742 (+12) од;

артилерійських систем – 1837 (+8) од;

РСЗВ – 393 (+0) од;

засоби ППО – 206 (+1) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1);

крилаті ракети – 399 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од;

спеціальна техніка – 160 (+0).

Нагадаємо, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

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