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В окупованому Харцизьку пролунали вибухи: ймовірно, уражено склад боєприпасів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Харцизьку пролунали вибухи: ймовірно, уражено склад боєприпасів
У Харцизьку гучно, є влучання у склад боєприпасів
скріншот з відео

Повідомляється, що у місті є декілька прильотів по складу БК

У ніч на 3 липня в окупованому Харцизьку у Донецькій області пролунали потужні вибухи. Ймовірно, атаковано склад боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В Харцизьку на тимчасово окупованій частині Донеччини пролунали сильні вибухи, розгорілися пожежі.

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У мережі пишуть, що у Харцизьку є декілька прильотів по складу БК.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: вибух Донеччина окуповані території

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