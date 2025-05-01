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На Полтавщині сталася аварія: у частини споживачів зникло світло

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На Полтавщині сталася аварія: у частини споживачів зникло світло
Аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання
фото ілюстративне з відкритих джерел

Без світла залишилися близько тисячі абонентів

Уночі 1 травня у Миргородській громаді Полтавської області сталася аварія на лінії електропередач, внаслідок чого частина споживачів наразі без світла. Як передає «Главком», про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут в телеграмі.

«Без світла залишилися близько тисячі абонентів», – заявив Когут. За його словами, аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії.

Раніше у понеділок, 28 квітня, Черкаси пережили тривалу атаку «шахедів»: є пошкодження об'єкта інфраструктури. Як передає «Главком», про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

Мер звернувся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання потрібно терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках.

Нагадаємо, Україна активно готується до наступного опалювального сезону, нарощуючи власні генеруючі потужності. Про це розповіли під час засідання Антикризового енергетичного штабу, пише «Главком».

За інформацією Міністерства енергетики, з кінця грудня минулого року обмеження електроенергії для населення не застосовуються, а для бізнесу вони зведені до мінімуму. Крім того, затверджено графіки відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок ворожих атак.

До слова, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення. Починаючи з 1 червня 2024 року він становить для населення 4,32 грн/кВт·год.

Нічний тариф для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год, також залишається чинним.

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Теги: Полтавщина електроенергія

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