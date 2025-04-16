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Україна перейде на номінальну напругу 230/400 вольт

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Україна перейде на номінальну напругу 230/400 вольт
У НКРЕКП пояснили, що стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки
фото ілюстративне

Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання.

З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема – перехід на номінальну напругу 230/400 Вольт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національна комісія регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП).

Як зазначили у НКРЕКП, одне з ключових нововведень – встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 Вольт (±10% від номінального значення 230 вольт).

Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання.

У НКРЕКП пояснили, що стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.

«Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності – електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності», – розповіли в НКРЕКП.

Відповідно до наказу Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» від 23 травня 2024 року №179 було прийнято нову редакцію відповідного національного стандарту, гармонізованого з європейським. Цей стандарт набрав чинності з 1 березня 2025 року.

15 квітня регулятор прийняв постанову «Про затвердження змін до Кодексу систем розподілу», яка уточнює положення щодо впровадження нових значень рівнів напруги у зв’язку з набранням чинності нового стандарту.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує порушувати енергетичне перемир’я. Зокрема, за останню добу зафіксовано три порушення. За словами Тихого, у Миколаївській області пошкоджений трансформатор, також пошкоджено трансформатор в околицях Херсона і лінія електропередач ще в одній області.

«Всього за цей час Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій», – каже він.

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Теги: електроенергія Україна

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