В Одесі молода дівчина кидалася під колеса авто (відео)



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Скріншот з відео

Завдяки тому, що авто їхало на невеликій швидкості, вдалося уникнути непоправного

В Одесі водій мікроавтобуса став учасником неприємного інциденту. На дорозі йому під колеса кинулася дівчина, яка знаходилася в неадекватному стані.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі «Ху*ая Одесса».

Як видно на відео, завдяки тому, що авто їхало на невеликій швидкості, вдалося уникнути непоправного, бо дівчина, яка йшла поряд з дорогою, несподівано вибігла перед транспортним засобом.

«Неадекватна подруга кидається під маршрутки на вул. Степова кут Мельницької», – прокоментували в мережі.

Нагадаємо, у Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля BMW і Вантажівки MAN. Внаслідок аварії загинули чотири людини. Подія сталася на автодорозі «Василівка-Бердянськ».

Як повідомлялося, 1 серпня, внаслідок нічної ДТП біля села Колодруби на Львівщині госпіталізували двох мотоциклістів, які зіткнулися із трактором. Аварія сталася близько 22:40 на дорозі Меденичі-Пустомити і після зіткнення обидва мотоцикли повністю згоріли.

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