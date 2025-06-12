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«Боровся зі страшною хворобою». Гурт «Океан Ельзи» повідомив про втрату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нещодавно гітарист переніс другу хіміотерапію
фото: Instagram/okeanelzy_official

Григорій Чайка останні місяці боровся з онкологією

Пішов з життя музикант, учасник концертної команди «Океану Ельзи» Григорій Чайка. Він багато років співпрацював із гуртом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу гурту.

Зазначається, що Чайка останні місяці боровся з онкологією – медики виявили у нього рак крові. Декілька днів тому музикант повідомив, що перебуває на відновленні після другої хіміотерапії.

Музикант після реабілітації
Музикант після реабілітації
фото: Instagram/grisha_chayka
Гітарист під час лікування онкології
Гітарист під час лікування онкології
фото: Instagram/grisha_chayka
Чайка з донькою
Чайка з донькою
фото: Instagram/grisha_chayka

«Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту 4АЙКА, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже», – йдеться в заяві.

Григорій Чайка заснував гурт 4АЙКА у 2000 році. З 2015 року він працював сесійним гітаристом та гітарним техніком у гурті Океан Ельзи, а також був учасником колективів Sunsay і Kislorod. Музикант брав участь у концертних виступах та творчих процесах багатьох виконавців.

Чайка з сімʼєю
Чайка з сімʼєю
фото: Instagram/grisha_chayka

Нагадаємо, 14 травня лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук відзначав ювілей. Відомому українському музиканту виповнилося 50 років.

До слова, за 2024 рік сукупний дохід військовослужбовця і лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука склав 1 млн грн, це у понад 10 разів менше порівняно з 2023 роком (тоді було 12,8 млн грн). Торік найбільше коштів декларанту принесла армійська служба – 330,7 тис. грн. Для порівняння: у 2022-2023 роках грошове забезпечення військовослужбовця Вакарчука складало 764,7 тис. грн.

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Теги: смерть Океан Ельзи онкологія

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