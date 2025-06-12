«Боровся зі страшною хворобою». Гурт «Океан Ельзи» повідомив про втрату
Григорій Чайка останні місяці боровся з онкологією
Пішов з життя музикант, учасник концертної команди «Океану Ельзи» Григорій Чайка. Він багато років співпрацював із гуртом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу гурту.
Зазначається, що Чайка останні місяці боровся з онкологією – медики виявили у нього рак крові. Декілька днів тому музикант повідомив, що перебуває на відновленні після другої хіміотерапії.
«Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту 4АЙКА, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже», – йдеться в заяві.
Григорій Чайка заснував гурт 4АЙКА у 2000 році. З 2015 року він працював сесійним гітаристом та гітарним техніком у гурті Океан Ельзи, а також був учасником колективів Sunsay і Kislorod. Музикант брав участь у концертних виступах та творчих процесах багатьох виконавців.
Нагадаємо, 14 травня лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук відзначав ювілей. Відомому українському музиканту виповнилося 50 років.
До слова, за 2024 рік сукупний дохід військовослужбовця і лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука склав 1 млн грн, це у понад 10 разів менше порівняно з 2023 роком (тоді було 12,8 млн грн). Торік найбільше коштів декларанту принесла армійська служба – 330,7 тис. грн. Для порівняння: у 2022-2023 роках грошове забезпечення військовослужбовця Вакарчука складало 764,7 тис. грн.
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