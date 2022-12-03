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На Сумщині окупанти вщент зруйнували склади агропідприємства (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Сумщині окупанти вщент зруйнували склади агропідприємства (фото)
Наслідки рашистської атаки на Сумщину
Дмитро Живицький / Telegram

24 снаряди розірвалися на території господарства

Російські загарбники обстріляли прикордонне село Зноб-Новгородської громади на Сумщині. Внаслідок атаки зруйновано склади агропідприємств. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

Відомо, що вщент зруйновані склади та ангари належать одному із місцевих агропідприємств. Росіяни ударили по ним із САУ. 24 снаряди розірвалися на території господарства.

«Ворог не вперше обстрілює саме ці склади, кілька днів тому уже були влучання в них. Цього ж разу від приміщень аграріїв майже нічого не лишилося», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 283-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. На Авдіївському і Бахмутському напрямках продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, ракетного удару зазнав об’єкт цивільної інфраструктури міста Краматорськ.

Теги: Сумщина війна росія окупанти Україна

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