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    Події в Україні

    Нацполіція Сумщини встановила особи групи полонених окупантів (фото, відео)

    Серед полонених виявили медика - Нацполіція Сумщини встановила особи групи полонених окупантів (фото, відео)
    Серед полонених виявили медика
    скріншот із відео

    Серед полонених виявилися військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їхньої групи

    У Сумській області під час руху колони російської військової техніки у напрямку обласного центру військовослужбовці Збройних сил України взяли 14 російських нападників у полон. Про це Національна поліція України повідомляє у Facebook.

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    Нацполіція Сумщини встановила особи групи полонених окупантів (фото, відео)
    Нацполіція Сумщини встановила особи групи полонених окупантів (фото, відео)
    Нацполіція Сумщини встановила особи групи полонених окупантів (фото, відео)
    Нацполіція Сумщини встановила особи групи полонених окупантів (фото, відео)
    Нацполіція Сумщини встановила особи групи полонених окупантів (фото, відео)
    фото: policesumy

    За участю правоохоронців їх доставили до управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії.

    Поліцейські вже встановили особи. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їхньої групи.

    Автор: Главком

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

    Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки. Про це розповів Генштаб.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:

    • особового складу – понад 11 тис. осіб,
    • танків ‒ 290 од,
    • Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
    • артилерійських систем –117 од,
    • РСЗВ – 50 од,
    • засоби ППО – 23 од,
    • літаків – 46 од,
    • гелікоптерів – 68 од,
    • автомобільної техніки - 454 од,
    • кораблі / катери – 3 од,
    • цистерн з ППМ – 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7,

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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    Теги: Національна поліція України війна полон Facebook поліція
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    Нацполіція Сумщини встановила особи групи полонених окупантів (фото, відео)