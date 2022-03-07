Нацполіція Сумщини встановила особи групи полонених окупантів (фото, відео)
Серед полонених виявилися військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їхньої групи
У Сумській області під час руху колони російської військової техніки у напрямку обласного центру військовослужбовці Збройних сил України взяли 14 російських нападників у полон. Про це Національна поліція України повідомляє у Facebook.
За участю правоохоронців їх доставили до управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії.
Поліцейські вже встановили особи. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їхньої групи.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).
Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки. Про це розповів Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
- артилерійських систем –117 од,
- РСЗВ – 50 од,
- засоби ППО – 23 од,
- літаків – 46 од,
- гелікоптерів – 68 од,
- автомобільної техніки - 454 од,
- кораблі / катери – 3 од,
- цистерн з ППМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.