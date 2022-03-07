Нацполіція Сумщини встановила особи групи полонених окупантів (фото, відео)

Серед полонених виявилися військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їхньої групи

У Сумській області під час руху колони російської військової техніки у напрямку обласного центру військовослужбовці Збройних сил України взяли 14 російських нападників у полон. Про це Національна поліція України повідомляє у Facebook.

За участю правоохоронців їх доставили до управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії.

Поліцейські вже встановили особи. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їхньої групи.

Автор: Главком

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки. Про це розповів Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:

особового складу – понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 290 од,

Бойових броньованих машин ‒ 999 од,

артилерійських систем –117 од,

РСЗВ – 50 од,

засоби ППО – 23 од,

літаків – 46 од,

гелікоптерів – 68 од,

автомобільної техніки - 454 од,

кораблі / катери – 3 од,

цистерн з ППМ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.