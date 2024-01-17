МАГАТЕ розповіло у якому стані перебуває реактор на ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ підтвердили режим «холодної зупинки» реактора ЗАЕС





Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня отримали доступ до тимчасово окупованої Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Зокрема вони змогли відвідати реакторну зали енергоблоку № 6 Запорізької АЕС та підтвердили, що реактор перебуває в режимі «холодної зупинки», повідомляє агентство.

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«15 січня експерти МАГАТЕ були забезпечені доступом до реакторної зали енергоблока 6 на Запорізькій атомній електростанції після того, як раніше їм було відмовлено у доступі. Перебуваючи в реакторній залі, команда оглянула головні компоненти реактора, підтверджуючи перебування реактора в режимі холодного зупинки», – йдеться у повідомленні. Експерти також відвідали машинний зал енергоблоку, приміщення системи безпеки та аварійні дизельні генератори.

Нагадаємо, 12 січня експерти МАГАТЕ повідомляли, що досі не отримали доступу до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6, що перешкоджає їхній можливості контролювати ситуацію з ядерною безпекою на станції. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

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За його словами, після останньої успішної ротації експертів МАГАТЕ – п’ятнадцятої групи експертів, яка прибула на станцію з часу створення місії МАГАТЕ у вересні 2022 року – нова команда повторила запит на доступ до реакторного залу шостого блоку.

Ґроссі повідомив, що дозвіл на такий доступ експертам не дали, заявивши, що реакторний зал «опечатаний». Крім того, адміністрація ЗАЕС повідомила групі, що не відмовляє у доступі, а натомість пропонує отримати доступ до території приблизно через тиждень.

Крім того, експерти МАГАТЕ все ще очікують на запланований ще на 19 грудня доступ до дахів реакторів, який не відбувся через заявлені нібито міркування безпеки. Також команда МАГАТЕ досі не отримала від окупантів графік технічного обслуговування АЕС на 2024 рік.