Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС – «Енергоатом»
Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередач
Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», як була пошкоджена вранці ракетним обстрілом РФ. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».
«22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ «Дніпровська», яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу РФ», – йдеться у повідомленні.
Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: «Запорізька ТЕС – Феросплавна» напругою 330 кВ та «Дніпровська», завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції.
Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.
Раніше голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно. За словами Сироти, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. «Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду», – заявив Сирота.
Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.
Нагадаємо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.
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