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    Події в Україні

    На трасі Київ-Чоп 17-річний водій без прав загинув у ДТП

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    Аварія сталася 18 лютого приблизно о 21:00 у Пустомитівському районі - На трасі Київ-Чоп 17-річний водій без прав загинув у ДТП
    Аварія сталася 18 лютого приблизно о 21:00 у Пустомитівському районі

    Неповнолітній водій автомобіля Renault Logan не впорався з керуванням, виїхавши на смугу зустрічного руху

    На трасі Київ-Чоп в одному із сіл Львівської області сталася аварія, в якій загинув неповнолітній хлопець. Про це у вівторок, 19 лютого, повідомили в поліції Львівської області.

    Аварія сталася 18 лютого приблизно о 21:00 у Пустомитівському районі.

    За даними відомства, водій автомобіля Renault Logan, 17-річний житель Львова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Skoda Octavia під керуванням 28-річного жителя Кам'янка-Бузького району.

    Від отриманих травм неповнолітній водій Renault загинув на місці події, водія Skoda доставили в лікарню.

    Також встановлено, що посвідчення водія підліток, який керував автомобілем Renault, не отримував.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

    Раніше в Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє неповнолітніх.

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