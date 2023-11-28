На Харківщині чоловік облив компанію підлітків бензином та підпалив (відео)
Наймолодшій потерпілій 11 років, найстарший – 17
У Красноградському районі на Харківщині чоловік спочатку чіплявся до компанії підлітків в магазині, а потом вилив на них горючу рідину та підпалив. Відео з камер спостереження опублікував начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.
«На щастя діти встигли втекти», – зазначив він.
Подія сталася в с. Станичне. Поліція встановила, що нападник був нетверезим та вже затримала його.
«Четверо дівчат та хлопець сиділи за столиком, коли до них підійшов місцевий безробітний, який зловживає спиртним. Причини, з яких він напав на дітей, невідомі – рідину він вилив за секунду, одразу підпалив і вже за мить вся компанія підлітків опинилася у вогні», – розповів Болвінов.
Наймолодшій потерпілій 11 років, найстарший – 17.
Дії затриманого кваліфікували як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік підпалив себе на очах у дружини.
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