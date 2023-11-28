На Харківщині чоловік облив компанію підлітків бензином та підпалив (відео)

Причини, з яких чоловік напав на дітей, невідомі

Наймолодшій потерпілій 11 років, найстарший – 17

У Красноградському районі на Харківщині чоловік спочатку чіплявся до компанії підлітків в магазині, а потом вилив на них горючу рідину та підпалив. Відео з камер спостереження опублікував начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На щастя діти встигли втекти», – зазначив він.

Подія сталася в с. Станичне. Поліція встановила, що нападник був нетверезим та вже затримала його.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Четверо дівчат та хлопець сиділи за столиком, коли до них підійшов місцевий безробітний, який зловживає спиртним. Причини, з яких він напав на дітей, невідомі – рідину він вилив за секунду, одразу підпалив і вже за мить вся компанія підлітків опинилася у вогні», – розповів Болвінов.

Наймолодшій потерпілій 11 років, найстарший – 17.

Дії затриманого кваліфікували як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік підпалив себе на очах у дружини.