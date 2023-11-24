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Зґвалтував та пограбував: раніше засуджений житель Дніпра підозрюється у нападі на жінку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зґвалтував та пограбував: раніше засуджений житель Дніпра підозрюється у нападі на жінку
фото ілюстративне

Підозрюваним є вже раніше засуджений за крадіжку чоловік

У Дніпрі зґвалтували 36-річну жінку в під'їзді її будинку. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

«Вона працює консультантом у магазині. Цього разу затрималась на роботі до пізнього вечора. Дуже поспішала додому, бо втомилась і на вулиці вже холодно. Жінка чула позаду себе чиїсь кроки, але не думала про погане, забігла в під'їзд і...», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисник стежив за дівчиною. Постраждала благала її відпустити, але чоловік, погрожуючи ножем, вчинив щодо неї насильницькі дії та пограбував. Вкрав сумку з паспортом, грошима, банківською карткою й телефоном та втік.

«Приблизний вік та зріст – це вся інформація, яка була у правоохоронців. Впродовж доби оперативники кримінальної поліції встановили особу і місцеперебування нападника. Ним виявився 35-річний дніпрянин, раніше засуджений за крадіжки. Йому вже повідомлено про підозру за зґвалтування та розбій і поміщено до ізолятора тимчасового тримання», – йдеться в повідомленні.

Нєбиток опублікував правила, які допоможуть людині вберегти себе:

  • обирайте для себе добре освітлений та багатолюдний шлях додому. Нехай довший, але безпечніший;
  • потурбуйтесь про освітлення біля та всередині під’їздів. А найкращим рішенням буде встановлення відеонагляду та чергування консьєржа;
  • повідомляйте близьких і рідних про свої плани, маршрут руху та орієнтовний таймінг;
  • ніколи не заходьте з підозрілими людьми у підʼїзд. Тримайте зв’язок із рідними, якщо щось запідозрили.

«Памʼятайте, зайвих заходів безпеки не буває! Якби не повідомлення жінки та швидке реагування поліції, невідомо скільки б ще було жертв цього насильника у Дніпрі. Тому, якщо ви стали свідком або постраждали від злочину, важливо не зволікати й негайно звернутися до поліції», – додав він.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині до довічного ув’язнення засуджено 36-річного чоловіка, який зґвалтував восьмирічну дівчинку.

Теги: Дніпро поліція зґвалтування

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