На українському кордоні через негоду перестали працювати кілька пунктів пропуску

Держприкордонслужба рекомендує утримуватися від поїздок за кордон найближчим часом

На Одещині через несприятливі погодні умови — налипання мокрого снігу та поривчастий вітер у деяких районах Одеської області — відбулося обривання ліній електропередач та знеструмлення, що, у свою чергу, призвело до ускладнення руху осіб та транспортних засобів через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні. Про це



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Держприкордонслужба рекомендує утримуватися від поїздок за кордон найближчим часом

На Одещині через несприятливі погодні умови — налипання мокрого снігу та поривчастий вітер у деяких районах Одеської області — відбулося обривання ліній електропередач та знеструмлення, що, у свою чергу, призвело до ускладнення руху осіб та транспортних засобів через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні. Про це повідомляєДержавна прикордонна служба України.

Наразі на Одещині не здійснюється пропуск в пунктах пропуску «Долинське» (Ренійський район) та «Табаки» (Болградський район), а пасажиро-транспортний потік перенаправляється охоронцями кордону у найближчі пункти пропуску «Рені» та «Виноградівка», де несуть службу прикордонники Ізмаїльського загону.

Крім того, тимчасово не проводиться оформлення транспортних засобів в пунктах пропуску «Градениці» (Біляївський район) та «Серпневе» (Тарутинський район). Рух перенаправлений у сусідні пункти пропуску – «Кучурган» (Роздільнянський район) та «Малоярославець» (Тарутинський район), що на ділянці відповідальності Білгород-Дністровського району.

Державна прикордонна служба України звертається до громадян, які планують перетинати кордон у цих автомобільних пунктах пропуску, уважно відслідковувати інформацію, або ж утримуватися від поїздок найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні на трасі Одеса-Київ фури заблокували рух.