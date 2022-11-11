На війні в Україні загинув громадянин Японії

Японія підтвердила загибель свого громадянина на війні в Україні

Загиблому воїну-добровольцю із Японії було всього 20 років

Міністерство закордонних справ Японії підтвердило загибель свого громадянина, який воював на боці України у розв’язаній Росією війні. Про це повідомляє Kyodo News.

Міністерство підтвердило, що 20-річний чоловік помер у середу. Посольство Японії в Києві перед цим провело перевірку повідомлень у соціальних мережах про його смерть.

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції, що посольство надає інформацію та підтримку родині загиблого. Він також зазначив, що Японія раніше видала попередження про евакуацію громадян з усієї території України.

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«Ми закликаємо наших громадян не їздити в Україну з будь-якою метою. Ті, хто перебуває в країні, мають негайно евакуюватися», – сказав Мацуно.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив загибель на війні чеського громадянина. Чоловік воював на боці України та загинув на Донбасі.

Також раніше Сили оборони Нової Зеландії отримали повідомлення про те, що в Україні загинув їхній солдат, який перебував у відпустці.

Зазначимо, що ще у лютому Україна отримала декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які хотіли вступити до Інтернаціонального легіону для захисту України від Росії.

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