Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На війні в Україні загинув громадянин Японії

Надія Клочко
glavcom.ua
На війні в Україні загинув громадянин Японії
Японія підтвердила загибель свого громадянина на війні в Україні
фото з відкритих джерел

Загиблому воїну-добровольцю із Японії було всього 20 років

Міністерство закордонних справ Японії підтвердило загибель свого громадянина, який воював на боці України у розв’язаній Росією війні. Про це повідомляє Kyodo News.

Міністерство підтвердило, що 20-річний чоловік помер у середу. Посольство Японії в Києві перед цим провело перевірку повідомлень у соціальних мережах про його смерть.

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції, що посольство надає інформацію та підтримку родині загиблого. Він також зазначив, що Японія раніше видала попередження про евакуацію громадян з усієї території України.

«Ми закликаємо наших громадян не їздити в Україну з будь-якою метою. Ті, хто перебуває в країні, мають негайно евакуюватися», – сказав Мацуно.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтвердив загибель на війні чеського громадянина. Чоловік воював на боці України та загинув на Донбасі. 

Також раніше Сили оборони Нової Зеландії отримали повідомлення про те, що в Україні загинув їхній солдат, який перебував у відпустці. 

Зазначимо, що ще у лютому Україна отримала декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які хотіли вступити до Інтернаціонального легіону для захисту України від Росії. 

Читайте також: Де і за чий кошт воює Інтернаціональний легіон: розповідь норвезької лікарки
Теги: війна Японія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна визнала Курильські острови територією, окупованою Росією
Зеленський видав указ про визнання південних Курил територією Японії, окупованою РФ
7 жовтня, 23:02
Резніков запросив міністра оборони Японії в Україну: названо причину (фото)
Резніков запросив міністра оборони Японії в Україну: названо причину (фото)
28 жовтня, 02:54
Країни збережуть санкції проти РФ
Британія та Японія посилять підтримку України: результати телефоннної розмови
6 листопада, 03:25

Соціум

На війні в Україні загинув громадянин Японії
На війні в Україні загинув громадянин Японії
Пропагандистка Симоньян обізвала росіян «мобіками». Любителі Путіна прозріли
Пропагандистка Симоньян обізвала росіян «мобіками». Любителі Путіна прозріли
Польща масово перевіряє бомбосховища
Польща масово перевіряє бомбосховища
Путін активно взявся за дітей: у російських школах вчитимуть вбивати та ховатися в кущах 
Путін активно взявся за дітей: у російських школах вчитимуть вбивати та ховатися в кущах 
Нікому працювати? Кремль задумав користуватися дитячим трудом
Нікому працювати? Кремль задумав користуватися дитячим трудом
«Мають реальні проблеми». Байден відреагував на відступ росіян з Херсона
«Мають реальні проблеми». Байден відреагував на відступ росіян з Херсона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
61K
Зустріч Байдена з Лавровим на саміті G20? Салліван відповів на важливе питання
47K
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
41K
Росія може використати проти України електромагнітну зброю – The Times
31K
Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
24K
«Последний приказ был переодеваться в гражданку». Рашист розповів, що відбувається на Херсонщині

Новини

Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Сьогодні, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
Вчора, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Вчора, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту