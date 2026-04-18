На Вінниччині «Інтерсіті» зіткнувся із тепловозом: подробиці

У потязі перебували 576 пасажирів

У суботу, 18 квітня, у Вінницькій області зіткнулися «Інтерсіті+» та тепловоз. Інцидент стався на станції Браїлів. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом «Інтерсіті+» сполученням Київ – Перемишль», – ідеться у повідомленні.

У потязі перебували 576 пасажирів. Вони та залізничники не постраждали. Наразі їх розмістили на станції. За ними вже прямує підмінний поїзд. У компанії координують зусилля, аби максимально зберегти пересадки.

«Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда», – наголошують в «УЗ».

Випадок з аварією на залізниці будуть розслідувати.

Нагадаємо, увечері 2 квітня поблизу залізничної станції Коломак у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та пасажирського потяга.

Також на Харківщині ворожий ударний безпілотник атакував електропотяг сполученням Слатине – Харків. Унаслідок обстрілу загинула людина, є постраждалі. За даними слідства, атака сталася 24 березня близько 05:20. За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине.