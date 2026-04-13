На Фастівщині під колесами потяга загинула жінка

Правоохоронці попередньо встановили, що 70-річна жінка раптово вийшла на залізничні колії

На перегоні станції Васильків-Глеваха потяг смертельно травмував мешканку столиці. До поліції про подію повідомила чергова працівниця залізниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням Київ-Хельм збив 70-річну жінку, яка раптово вийшла на залізничні колії. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, кілька днів тому у Святошинському районі столиці людина впала на залізничні колії. Рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя під одним з вагонів. Причину трагічної події будуть встановлювати правоохоронці.

Також 1 квітня у Святошинському районі столиці під колесами приміської електрички загинула дитина. За попередніми даними правоохоронців, 12-річний хлопець перебував між вагонами потяга під час руху. Він не втримався, впав на залізничну колію та потрапив під поїзд. Отримані травми виявилися смертельними. Разом із загиблим були ще двоє неповнолітніх – вони перебували на даху вагона. Ці підлітки не постраждали, наразі з ними працюють правоохоронці.