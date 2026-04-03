На Харківщині вантажівка врізалася в пасажирський поїзд, що прямував до Львова

Внаслідок ДТП пошкоджень зазнали локомотив та один із пасажирських вагонів

Ввечері 2 квітня поблизу залізничної станції Коломак у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та пасажирського потяга. Про це пише «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

У повідомленні йдеться, що завдяки швидкій реакції машиніста, який встиг застосувати екстрене гальмування, вдалося уникнути важких наслідків та травмування людей у вагонах. Наразі медична допомога знадобилася лише водієві вантажівки.

Внаслідок зіткнення суттєвих пошкоджень зазнали локомотив та один із пасажирських вагонів. Через інцидент графік руху поїздів харківського напрямку змінено – потяги прямуватимуть об'їзним маршрутом із затримками. Для пасажирів рейсу №21/22, що прямує до Львова, «Укрзалізниця» готує резервний рухомий склад.

