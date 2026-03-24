На Харківщині російський дрон влучив в електричку: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдарили по вагону потяга у той момент, коли він стояв на станції Слатине
фото: Міністерство розвитку громад та територій

Унаслідок удару загинув 61-річний пасажир, а машиніст і його помічник отримали гостру реакцію на стрес

На Харківщині ворожий ударний безпілотник атакував електропотяг сполученням Слатине – Харків. Унаслідок обстрілу загинула людина, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, атака сталася 24 березня близько 05:20. За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине.

На Харківщині російський дрон влучив в електричку: є жертви
Пошкоджена електричка внаслідок удару РФ
фото: Харківська обласна прокуратура

На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес. Наразі на місці події працюють усі служби.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Машиніст потяга та його помічник отримали гостру реакцію на стрес
фото: Міністерство розвитку громад та територій

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

Крім того, у ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.

До слова, під час чергового масованого обстрілу Одеської області російський безпілотник влучив у зупинку громадського транспорту в Одеському районі.  Внаслідок вибуху травми середньої тяжкості отримали 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Наразі обоє постраждалих перебувають під наглядом лікарів, їм надають необхідну допомогу.

