Дніпропетровщина: росіяни намагалися атакувати приміський потяг

Після завершення небезпеки потяг продовжив рух за маршрутом

На Дніпропетровщині завдяки злагодженій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад «Укрзалізниці» вдалося запобігти трагедії. Російські війська планували вдарити по приміському потягу, у якому перебували близько 500 пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю» та Міністерство розвитку громад та територій.

Як зазначається, моніторинговий центр вчасно зафіксував повітряну загрозу та оперативно передав інформацію локомотивним бригадам приміського та вантажного поїздів, які курсували в зоні потенційної небезпеки.

«У результаті: приміський поїзд було зупинено на найближчій станції, організовано евакуацію близько 500 пасажирів, а локомотивна бригада вантажного поїзда вчасно залишила кабіну. Після цього ворог завдав удару біля локомотива вантажного поїзда», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Після завершення повітряної тривоги пасажирів повернули до поїзда, і він продовжив рух за маршрутом.

Як зазначається, моніторинг повітряних загроз на маршрутах руху поїздів триває постійно. «Це дозволяє оперативно реагувати на ризики та мінімізувати небезпеку для людей», – кажуть залізничники.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» роз'яснила алгоритм дій під час повітряних небезпек. Евакуація пасажирів проводитиметься не автоматично після оголошення тривоги в регіоні, а лише за наявності підтвердженої прямої загрози конкретному поїзду.

До слова, Міністерство оборони України надало роз’яснення про роботу залізничного транспорту в умовах повітряної небезпеки. Є чіткі випадки, коли потяг має продовжувати рух, попри сирени.