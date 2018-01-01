На Волині газова компанія перевірила 60 тисяч осель

ПАТ «Волиньгаз» перевірило 60 тис. осель споживачів з метою запобігання небезпечним ситуаціям

Упродовж 2017 року спеціалісти ПАТ «Волиньгаз» провели планово-технічне обслуговування кожної четвертої оселі в області. В опалювальний період на Волині не зафіксовано жодного випадку отруєння чадним газом. Про це повідомляється на сайті компанії. Компанія «Волиньгаз» проводить подібні заходи під час опалювального сезону,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ПАТ «Волиньгаз» перевірило 60 тис. осель споживачів з метою запобігання небезпечним ситуаціям

Упродовж 2017 року спеціалісти ПАТ «Волиньгаз» провели планово-технічне обслуговування кожної четвертої оселі в області. В опалювальний період на Волині не зафіксовано жодного випадку отруєння чадним газом. Про це повідомляється на сайті компанії.

Компанія «Волиньгаз» проводить подібні заходи під час опалювального сезону, коли газові прилади використовують найбільше. Однак обстеження димовентиляційних каналів в квартирі або будинку не є монопольною послугою.





«Перевірку та обслуговування димарів проводять спеціалізовані організації з державним дозволом на такі роботи. Власник будинку може самостійно обрати спеціалізовану організацію та здійснити обов’язкову перевірку», - зазначив начальник управління експлуатації, головний інженер ПАТ «Волиньгаз» Андрій Цибульський.



Газорозподільні компанії не зобов’язані проводити перевірку димоходів та вентиляційних каналів будинків. Цей обов’язок покладено на балансоутримувача, в приватному будинку – на самого споживача.



Клієнти ПАТ «Волиньгаз» можуть самостійно обрати компанію, яка проводить обслуговування та ремонт димоходів і вентиляційних каналів. Після перевірки, спеціалізовані організації надають споживачеві акт придатності димаря, який абонент потім надає газовій компанії. В разі несправності димових або вентиляційних каналів ПАТ «Волиньгаз» зобов’язане припинити газопостачання.



Газорозподільна компанія «Волиньгаз» наполегливо рекомендує власникам приватних будинків отримувати такі акти. В разі, якщо газовий опалювальний прилад (наприклад, двоконтурний котел) працює весь рік - то два рази на рік, якщо опалювальний прилад працює сезонно - один раз на рік.



Несправність димоходів призводить до скупчення чадного газу в приміщенні та отруєння людей. Тому фахівці ПАТ «Волиньгаз» зобов’язані попереджати такі випадки.



Довідка: Найнебезпечнішим є оксид вуглецю (чадний газ, СО), який виділяється при згоранні газу з недостатньою кількістю повітря. Чадний газ - безколірний газ без запаху. Головна небезпека полягає в тому, що чадний газ через легені швидко проникає в клітини крові, замінює кисень, що міститься в еритроцитах. Внаслідок цього в організмі виникає кисневе голодування, так звана гіпоксія. Отруєння може статись при неповному згорянні природного газу. Велика кількість смертельних випадків відбувається в закритих приміщеннях через відсутність вентиля.