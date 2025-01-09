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Росіяни вдарили по підприємству у Харкові дроном типу «Молнія»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни вдарили по підприємству у Харкові дроном типу «Молнія»
Російський безпілотник типу «Молнія» вдарив по цивільному підприємству у Немишлянському районі Харкова
фото з відкритих джерел

На даний момент інформація про постраждалих та руйнування не надходила

Російські окупанти 9 січня атакували Харків. Росіяни вдарили по місту дроном типу «Молнія». Про це повідомляє мер Харкові Ігор Терехов у Telegram.

За попередніми даними, російський безпілотник типу «Молнія» вдарив по цивільному підприємству у Немишлянському районі Харкова.

«На даний момент інформація про постраждалих та руйнування не надходила», – уточнив Терехов.

Варто додати, що повітряна тривога у Харкові від початку доби оголошувалася вже чотири рази. Востаннє сигнал повітряної тривоги лунав о 14:03. Тривога тривала трохи більше години. Повітряні сили ЗСУ повідомляли жителів Харківської області про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, внаслідок вчорашньої атаки на Запоріжжія загинули 13 людей. Ще 109 отримали поранення. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зазначається, що загалом упродовж доби окупанти завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив дев’ять авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Темирівці та Малинівці.

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Теги: Харків окупанти безпілотник Ігор Терехов тривога росіяни

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