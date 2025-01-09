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Авіаудар РФ по Херсону: поліція показала наслідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Авіаудар РФ по Херсону: поліція показала наслідки
Близько 11-ї години ранку війська РФ нанесли авіаудар по Херсону
фото: Національна поліція України, Facebook

Бомби впали на приватні будинки, садочок, територію заводу, станцію технічного обслуговування

Унаслідок авіаудару військами РФ по Херсону пошкоджені 39 житлових будинків, будівля закладу вищої освіти, бомби впали на приватні будинки і садочок. До десяти зросла кількість постраждалих. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

«Сьогодні близько 11-ї години ранку війська РФ нанесли авіаудар по Херсону. На місто російські воєнні злочинці скинули чотири бомби», – інформує поліція. 

Ворог скинув чотири бомби на Херсон: пошкоджено 39 житлових будинків, будівлю закладу вищої освіти
Ворог скинув чотири бомби на Херсон: пошкоджено 39 житлових будинків, будівлю закладу вищої освіти
фото: Націjнальна поліція України, Facebook

Зазначається, що бомби впали на приватні будинки, садочок, територію заводу, станцію технічного обслуговування. Також пошкоджені 39 житлових будинків, будівля закладу вищої освіти.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, патрульні, рятувальники та медики.

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Близько 11-ї години ранку війська РФ нанесли авіаудар по Херсону
фото: Національна поліція України, Facebook

Також начальник Херсонської МВА Роман Мрочко опублікував відео з місця влучання керованої авіабомби у приватні будинки.

«Одна з керованих авіабомб, які сьогодні близько 11.00 російські терористи випустили по Херсону, «приземлилась» поблизу дитячого садка та приватних будинків. Руйнування дуже серйозні. На щастя, без людських жертв», – повідомив Мрочко. 

«Об 11.00 ще одна жінка у Херсоні отримала тілесні ушкодження внаслідок ворожого обстрілу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бомби впали на приватні будинки, садочок, територію заводу, станцію технічного обслуговування
Зазначається, що бомби впали на приватні будинки, садочок, територію заводу, станцію технічного обслуговування
фото: Націjнальна поліція України, Facebook
Авіаудар РФ по Херсону: поліція показала наслідки фото 1
фото: Націjнальна поліція України, Facebook

Як зазначається, у 65-річній постраждалій медики надали допомогу на місці. В неї контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, травма правого плеча. В момент удару жінка була в будинку.

Нагадаємо, У Херсоні 6 січня російський безпілотник вдарив по маршрутці. За попередніми даними, одна людина загинула, ще девʼять – отримали поранення. Загиблий внаслідок атаки – спеціаліст відділу екології Херсонської міської ради Володимир Шум. Володимир Іванович був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради. Найбільше він опікувався деревами. Російські терористи вбили єдиного еколога, який працював у Херсонській громаді.

До слова, Росія регулярно влаштовує «сафарі» на Херсонщині, скидаючи вибухівку на цивільних людей та громадський транспорт. Так, 2 січня у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб. За даними слідства, близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Першого січня у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району загинув цивільний. Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що загинув 23-річний волонтер, який постійно допомагав у відновленні громади.

Окрім того, внаслідок російської атаки на Херсон пошкоджено литовське почесне консульство. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис унаголосив, що такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край. Він додав, що партнери повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги над країною-агресоркою.

Теги: рятувальники поліція жінка місто авіаудар Херсон

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