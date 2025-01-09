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Єдиний державний реєстр відновлює роботу після масштабної кібератаки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Єдиний державний реєстр відновлює роботу після масштабної кібератаки
Стануть доступними низка онлайн-послуг у «Дії»
фото з відкритих джерел

Реєстр поновить взаємодію з Державною податковою службою, Державною службою статистики України

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) 9 січня відновлює роботу після російської масштабної кібератаки. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Відсьогодні реєстр поновить взаємодію з Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують його дані в роботі.

На порталі ЄДР запрацює:

  • безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
  • формування витягів;
  • отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;
  • доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.

Також запрацює низка онлайн-послуг за допомогою «Дії».

Ще учора, 8 січня, міністерство юстиції відновило роботу свого вебсайту після російської кібератаки, яка призвела до призупинки роботи цілої низки державних реєстрів. 

Нагадаємо, на одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто. 

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. 

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки. 

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Теги: кібератака Міністерство юстиції реєстр Ольга Стефанішина

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