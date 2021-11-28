Вибух у Новій Одесі: рятувальники знайшли тіло третього загиблого (фото, відео)

Підрозділи ДСНС продовжують роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкції п’ятиповерхівки для пошуку інших жертв

27 листопада у місті Нова Одеса стався вибух в п’ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок інциденту загинули щонайменше троє осіб. Станом на 16:10, рятувальники повідомили про вилучення з-під завалу тіла третьої жертви, загиблого чоловіка, інформує пресслужба ДСНС.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкції п’ятиповерхівки та пошуку інших жертв.

«На місці розгорнуто два намети ДСНС (намет пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації) та намет Червоного Хреста (забезпечують харчування). Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства», – додає пресслужба відомства.

До роботи залучено 232 особи й 54 одиниці техніки.

Роботи на місці вибуху газу у житловому будинку що у м. Нова Одеса на Миколаївщині (28.11.2021) Автор: MNS GOV.UA

«Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям (на даний час із 30 відселених квартир будинку в готелі виявив бажання поселитися 1 мешканець, всі інші тимчасово будуть перебувати у родичів та знайомих)», – відзначає ДСНС.

Нагадаємо, у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

На місці працюють 75 співробітників рятувальної служби та 14 одиниць техніки. На місце події також направили кінологічну групу.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

Також столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках.

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