На Закарпатті представники ТЦК намагалися мобілізувати крішнаїтів: чим усе закінчилося

Люди відганяли військових від чоловіків у оранжевих строях

До мережі потрапили кадри із Закарпатської області, де поліція та представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися вручити повістки крішнаїтам.

На відео видно велике скупчення людей, зокрема і в традиційних одежах. Вони співають мантру: «Харе Крішна, Харе Рама!» та танцюють. Є також і жінки, які не підпускають військкомів до чоловіків у оранжевих строях.

А один із чоловік навіть почав відганяти військових зі словами: «Пішов звідси. Ти куди прийшов? Ти кого хочеш забирати? Це ж люди божі».

У соцмережі пишуть, що співробітники ТЦК намагаються мобілізувати послідовника кришнаїтів



Облаву зі зброєю влаштували під час богослужіння кришнаїтів у с. Поляна Мукачівського району на Закарпатті, — місцеві пабліки. pic.twitter.com/48MTndZ9dk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 1, 2024

Як повідомляє «Інформатор», частину крішнаїтів усе ж таки врешті забрали до ТЦК. Вони навіть там продовжили співати й танцювати.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану неможливо відмовитися від служби за релігійними переконаннями.

По завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, Територіальний центр комплектування надсилатимуть повістку поштою з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

Як повідомлялося, юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщатимуться за місцем реєстрації за допомогою повісток. Надалі вони повинні прибути в ТЦК та стати на військовий облік.

До слова, зі 100% людей, які отримали повістки, до ТЦК приходять лише 2%.