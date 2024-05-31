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Співробітники ТЦК не мають права закидувати людей у буси, – нардепка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Співробітники ТЦК не мають права закидувати людей у буси, – нардепка
Ірина Фріз пояснила, якщо громадяни знають свої права, то вони можуть оскаржувати протиправні дії ТЦК та СП
фото з відкритих джерел

Народна депутатка також наголосила, що ТЦК та СП потрібно забирати з підпорядкування Міноборони

Якщо співробітники ТЦК і СП затримують громадян або вкидують їх у буси – це порушенням чинного законодавства України. Таку заяву під час інтерв'ю «Українській правді» зробила народна депутатка від фракції «Європейська солідарність»  Ірина Фріз.

За словами нардепки, такі дії співробітників ТЦК можуть підпадати під статтю ККУ 146: насильне позбавлення волі та викрадення людей.

Ірина Фріз пояснила, якщо громадяни знають свої права, то вони можуть оскаржувати протиправні дії ТЦК та СП.

«Якщо це роблять представники від держави – тоді велике питання до правомочності такої держави. Якщо мають право перевіряти документи, а не хапати та затягувати людей, це також стаття 365 Кримінального Кодексу», – зазначила Фріз.

Народна депутатка також наголосила, що ТЦК та СП потрібно забирати з підпорядкування Міноборони.

«Вони мають бути цивільними, цивільні мають мобілізувати цивільних. А потім вже військові мають приїжджати до навчальних центрів та обирати собі потрібних по критеріях громадян», – пояснила Фріз.

Нагадаємо, призовний вік в Україні зменшили до 25 років відповідно до закону про мобілізацію. Це означає, що чоловіка до цього віку не можуть мобілізувати, хоча такі випадки й трапляються. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

Також відомо, що військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня. Про це повідомив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков у інтерв'ю виданню Telegraf. Волков зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

Термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити за умови, якщо зробити це у 60-денний термін завадять збої або форс-мажори. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

До слова, українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо. Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.Як зазначається, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стануть на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

Теги: Європейська солідарність Міноборони документи військові викрадення мобілізація ТЦК

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