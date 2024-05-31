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На Буковині військовозобов’язаний атакував представників ТЦК газовим балончиком

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Буковині військовозобов’язаний атакував представників ТЦК газовим балончиком
Постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади
фото ілюстративне

У результаті нападу військовослужбовець отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів

В Чернівецькій області під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК. Про це повідомляє пресслужба Чернівецького обласнjго ТЦК та СП.

За даними військових, подія сталася сьогодні, 31 травня, в селі Черепківці. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.

У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано.

Постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади.

«Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних діють відповідно до чинного законодавства. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність», – наголосили військові.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік затриманий представниками для з'ясування даних, втік із автомобіля співробітників територіального центру комплектування (ТЦК) через вікно. 


 
 

Теги: мобілізація Чернівецька область ТЦК

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