В Одесі військкоми затримали чоловіка з олігофренією? ТЦК відреагував на звинувачення

Громадяни з олігофренією легкого ступеня можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення

ТЦК нагадав, які документи повинні завжди мати з собою військовозобов'язані, щоб уникнути непорозумінь та непередбачуваних ситуацій

У мережі поширюються відео, у яких розповідається про те, що нібито 30 травня в Одесі представники районного ТЦК затримали хлопця з вадами серця та олігофренією і доставили його до збірного пункту. Там він буцімто пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) всього за пів години та був визнаний придатним до військової служби в ЗСУ. Одеський обласний ТЦК відреагував на ці повідомлення.

У військкоматі зазначили, що громадяни з діагнозом «олігофренія легкого ступеня» дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення, що підтверджується наказом Міністерства оборони № 262 від 27.04.2024.

«Однак у цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам ВЛК», – зауважили військові.

За їхніми словами, хлопець пройшов ВЛК, згідно з установленим порядком, і був визначений придатним до проходження служби. Усі процедури відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації.

«В Україні діє воєнний стан, що накладає певні обмеження та зобов’язання на громадян. Зокрема, кожен повинен постійно мати з собою військово-облікові документи, які засвідчують наявність хвороб чи інших причин, що можуть бути підставою для звільнення від мобілізації. Відсутність таких документів може призвести до непорозумінь та непередбачуваних ситуацій», – нагадали в ТЦК.

Нагадаємо, що по завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, Територіальний центр комплектування надсилатимуть повістку поштою з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

Як повідомлялося, юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщатимуться за місцем реєстрації за допомогою повісток. Надалі вони повинні прибути в ТЦК та стати на військовий облік.

До слова, зі 100% людей, які отримали повістки, до ТЦК приходять лише 2%.