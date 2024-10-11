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Площа шести міст України. Стало відомо, скільки га дерев вирубано в Карпатах

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Площа шести міст України. Стало відомо, скільки га дерев вирубано в Карпатах
Вирубка на території Вигодського лісового господарства в Івано-Франківській області у липні 2021 року
фото: Наталія Горбань

Карпати стають вразливішими до ерозій, зсувів, повеней і зникнення місцевих видів тварин та рослин через незаконну вирубку лісів

Закарпатська Держекоінспекція у вересні отримала повідомлення про масову вирубку лісу біля дороги на Буковель. Там браконьєри знищили понад 1500 дерев без відповідних дозволів. Завдані збитки становлять 32 млн грн. Про це йдеться у журналістському розслідуванні NGL.media.

Журналісти зауважують, що подібні ситуації трапляються у Карпатах часто. Браконьєри вирубують найцінніші дерева і вивозять конями річковими руслами.

У журналістському розслідуванні йдеться, що за останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тис. га лісу – майже 10% усього лісового покрову. 80% цих втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта підпорядковані міністерствам – Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики. 

«Якщо вам важко оцінити масштаб втрат лісу у 161 тис. га, то просто уявіть, що це площа Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом взятих», – йдеться у матеріалі.

Також журналісти зазначають, що Карпати втрачають ліс швидкими темпами. Браконьєри вирубують чотири гектари лісу щогодини, тобто приблизно 20 дерев щохвилини. Зазвичай це цінні породи дерев, які можна вигідно продати. 

У матеріалі йдеться, що Карпати стають вразливішими до ерозій, зсувів, повеней і зникнення місцевих видів тварин та рослин через незаконну вирубку лісів.

«Насправді страшно навіть не те, що рубають, а те, що ліс більше там не відновлюється. Цей процес називається знелісненням. Наприклад, ділянка на гірськолижному курорті «Буковель», де вирубали ліс на території місцевого лісгоспу і забудували готелями», – пояснює Дмитро Карабчук, засновник та виконавчий директор ГО «Лісові ініціативи і суспільство», координатор проекту «Боротьба із незаконними рубками в Україні».

Покращити ситуацію з вирубками у Карпатах, за словами журналістів, мала б нова версія закону «Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону». Документ прийняли у 2019 році. Тоді запровадили мораторій на вирубку лісу, але зробили виняток для санітарних рубок. Також дозволили поступову рубку стиглих дерев.

«Ця заборона призвела до того, що лісники почали вигадувати, що ліс, хворий і треба провести санітарні рубки. Простіше кажучи, знаходять шпарини у законі, щоб рубати там, де держава заборонила», – зауважив Петро Тєстов, еколог та представник «Української природоохоронної групи».

Журналісти наголошують, що одна з причин процвітання нелегальних рубок лісу – відсутність суворого покарання. Наразі за це карають згідно з статтею 246 ККУ, яка передбачає до п’яти років позбавлення волі. Але реальні тюремні терміни отримують одиниці. 

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Теги: вирубування лісу кримінал Закарпаття Івано-Франківщина Карпати (гори) ліс

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