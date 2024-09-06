Реконструкція пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ»: що зміниться

Пункт пропуску зможе приймати на рік до 3,5 млн осіб та 242 тис. автомобілів

На пункті пропуску «Ягодин» планується збудувати новий вантажний термінал та створити додаткові смуги для транспорту

Проєкт USAID «Економічна підтримка України» презентував новий дизайн найбільшого пункту пропуску на кордоні з ЄС «Ягодин», який розробила компанія Miyamoto Ukraine. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Реконструкція дозволить збільшити пропускну спроможність для вантажного та пасажирського транспорту щонайменше вдвічі завдяки збільшенню кількості смуг руху з 26 до 52.

У межах роботи проєкту USAID на пункті пропуску «Ягодин» планується збудувати новий вантажний термінал, створити додаткові смуги для вантажного транспорту, автобусів та легкових автомобілів, а також звести адміністративні та інженерні споруди.

Наразі через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» проїжджають 680 вантажівок та 50 автобусів на добу. Легкові автомобілі на пункт пропуску не пускають через обмежену пропускну здатність та пріоритет для вантажного транспорту.

фото: USAID

Після відкриття нового вантажного термінала та з можливістю організації до 20 смуг для вантажівок, 12 – для автомобілів, 4 – для автобусів, пропускна спроможність може зрости до 1280 вантажівок, 100 автобусів та 1000 легкових автомобілів на добу.

Пункт пропуску зможе приймати на рік до 3,5 млн осіб, 242 тис. автомобілів, 331 тис. вантажівок та 31 тис. автобусів, що значно сприятиме експорту та економічному відновленню України.

У реконструйованій зоні термінала та новому вантажному терміналі буде впроваджено гендерно-чутливі та інклюзивні елементи дизайну: добре освітлені доріжки, окремі санітарні приміщення, спеціальні зони для жінок з дітьми та людей з інвалідністю. Це підвищить безпеку та комфорт для всіх відвідувачів відповідно до міжнародних стандартів.

Завершити всі роботи планується до кінця серпня 2025 року.

Нагадаємо, через ремонтні роботи на польській залізниці деякі потяги Хелмського напрямку будуть курсувати з обмеженим маршрутом. Це триватиме до 30 вересня.

До слова, з 1 серпня 2024 року продаж квитків на низку міжнародних рейсів здійснюється виключно з верифікацією через «Дія.Підпис».