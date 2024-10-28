Один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою незабаром призупинить роботу
Один з пунктів пропуску на Буковині тимчасово припинить роботу
У пункті пропуску «Росошани-Бричень», який розташований на кордоні з Молдовою, 2 листопада буде відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься. Про це повідомляє Державна митна служба.
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску «Росошани-Бричень» через роботи із налагодження мереж електропостачання.
«Упродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 09:00 до 21:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено», – повідомили на митниці.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби. Закон набуде чинності вже з початку наступного місяця.
Законопроєкт передбачає:
- перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
- прозорий конкурс на голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;
- політична незалежність голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;
- переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови;
- половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
- підвищення зарплат на рівні закону.
До слова, президент Володимир Зеленський 14 травня підписав закон, яким поновлено повноваження митних органів на проведення документальних перевірок.
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