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Один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою незабаром призупинить роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою незабаром призупинить роботу
2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску «Росошани-Бричень»
фото з відкритих джерел

Один з пунктів пропуску на Буковині тимчасово припинить роботу

У пункті пропуску «Росошани-Бричень», який розташований на кордоні з Молдовою, 2 листопада буде відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься. Про це повідомляє Державна митна служба.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску «Росошани-Бричень» через роботи із налагодження мереж електропостачання.

«Упродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 09:00 до 21:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено», – повідомили на митниці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби. Закон набуде чинності вже з початку наступного місяця.

Законопроєкт передбачає:

  • перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
  • прозорий конкурс на голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;
  • політична незалежність голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;
  • переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови;
  • половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
  • підвищення зарплат на рівні закону.

До слова, президент Володимир Зеленський 14 травня підписав закон, яким поновлено повноваження митних органів на проведення документальних перевірок.

Теги: пункт пропуску електроенергія митниця Державна митна служба Молдова

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