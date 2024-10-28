Один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою незабаром призупинить роботу

2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску «Росошани-Бричень»

Один з пунктів пропуску на Буковині тимчасово припинить роботу

У пункті пропуску «Росошани-Бричень», який розташований на кордоні з Молдовою, 2 листопада буде відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься. Про це повідомляє Державна митна служба.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску «Росошани-Бричень» через роботи із налагодження мереж електропостачання.

«Упродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 09:00 до 21:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено», – повідомили на митниці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби. Закон набуде чинності вже з початку наступного місяця.

Законопроєкт передбачає:

перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;

прозорий конкурс на голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;

політична незалежність голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;

переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового голови;

половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;

підвищення зарплат на рівні закону.

До слова, президент Володимир Зеленський 14 травня підписав закон, яким поновлено повноваження митних органів на проведення документальних перевірок.