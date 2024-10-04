Жителі Одещини відчули землетрус

Землетрус стався за 44 кілометри на захід від румунської Фокшани

Зранку 4 жовтня жителі півдня Одеської області відчули землетрус, який стався у Румунії. Про це повідомляє Національний науково-дослідний інститут фізики Землі у Румунії.

«Землетрус стався за 44 кілометри на захід від Фокшани, 58 кілометри на північ від Бузеу, 69 кілометрів на схід від Сфанту-Георге, 79 кілометрів на схід від Брашова, 91 кілометр на північний схід від Плоєшті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 5,2 стався 16 вересня о 17:40 в районі повіту Вранчя на сході Румунії. За даними румунського Інституту фізики Землі, землетрус став найсильнішим із початку 2024 року, а глибина його підземних поштовхів становила 140 км. Румунські рятувальники закликали людей зберігати спокій з огляду на можливі повторні поштовхи.

Також у Грузії 16 червня сталися чотири землетруси. Перші поштовхи зафіксували о 17:16 за місцевим часом, наступні три поштовхи були: о 19:42, 19:49 та 20:08. Магнітуда першого землетрусу склала 3,8, другого 4,7, третього 4.4, четвертого 3.3.