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Румунія розробляє програму зеленої енергії для міст вартістю 804 млн євро

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Румунія розробляє програму зеленої енергії для міст вартістю 804 млн євро
Програма є важливим кроком у переході Румунії до безпечної, доступної та екологічно чистої енергетичної системи
ілюстративне фото: Depositphotos

Програма складається з двох основних компонентів

Румунія розробила проект програми для місцевих органів влади та систем централізованого теплопостачання щодо інвестування в зелену енергію та енергоефективність, пише balkangreenenergynews.

Міністерство енергетики розпочало публічне обговорення проекту розпорядження про створення національної інвестиційної програми «Зелена енергетика». План буде реалізований у 2024-2030 роках. Його оцінюють у 4 мільярди леїв (804 мільйони євро).

Згідно з повідомленням, метою схеми є підтримка місцевої влади та операторів систем централізованого теплопостачання.

Міністерство енергетики додає, що муніципалітетам потрібне регулярне фінансування, щоб забезпечити громадянам безпечну, доступну та екологічно чисту енергію та підвищити якість життя в їхніх громадах.

Румунія не може розраховувати лише на фінансування від Європейського Союзу, тому уряд вирішив запровадити багаторічну програму, за допомогою якої державні установи та виробники тепла зможуть фінансувати проекти зеленої енергетики та енергоефективності, а також будівництво, модернізацію та розвиток системи централізованого опалення та охолодження, повідомили в міністерстві.

Механізм складатиметься з двох компонентів. За словами міністра енергетики Себастьяна Бурдуя, він фінансуватиметься за рахунок випуску зелених облігацій, який готує Міністерство фінансів.

Перший із двох компонентів присвячений муніципалітетам у рамках європейської програми «100 кліматично нейтральних та розумних міст до 2030 року».
Перший сегмент оцінюється в 1,5 млрд леїв (301,4 млн євро). Це для муніципалітетів, які включені до програми Місії ЄС з кліматично нейтральних і розумних міст для 100 місцевих органів влади до 2030 року.

Кошти будуть спрямовані на заходи з екологічної енергетики та енергоефективності, схвалені Європейською комісією, з планів кліматичних дій міст, пояснили в міністерстві.

Інша стаття, 2,5 млрд леїв (502,4 млн євро), призначена для місцевих органів влади та систем теплопостачання.

За словами міністерства, програма є важливим кроком у переході Румунії до безпечної, доступної та екологічно чистої енергетичної системи.

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Теги: енергетика будівництво опалення фінансування альтернативна енергетика Румунія

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