На заводі у Кривому Розі постраждали чотири людини



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Завод «АрселорМіттал» у Кривому Розі

Постраждалих на підприємстві «АрселорМіттал» доставили в лікарню

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) на підприємстві «АрселорМіттал» стався нещасний випадок, внаслідок якого постраждали чотири людини.

Про це з посиланням на дані правоохоронних органів повідомляє у вівторок «Унн».

Так, прес-секретар обласної поліції Анна Старчевська ствердно відповіла на питання, чи постраждали на підприємстві «АрселорМіттал» у Кривому Розі внаслідок нещасного випадку чотири людини.

Вона додала, що постраждалих доставили в лікарню.

Своєю чергою, на сторінці Криворізького відділу поліції в Facebook зазначено, що поліція встановлює обставини травмування на одному з підприємств міста чотирьох чоловік.

Наразі працівниками Інгулецького відділення поліції вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.