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    Події в Україні

    На заводі у Кривому Розі постраждали чотири людини

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    <p>Завод &laquo;АрселорМіттал&raquo; у Кривому Розі</p> - На заводі у Кривому Розі постраждали чотири людини

    Завод «АрселорМіттал» у Кривому Розі

    Постраждалих на підприємстві «АрселорМіттал» доставили в лікарню

    У Кривому Розі (Дніпропетровська область) на підприємстві «АрселорМіттал» стався нещасний випадок, внаслідок якого постраждали чотири людини.

    Про це з посиланням на дані правоохоронних органів повідомляє у вівторок «Унн».

    Так, прес-секретар обласної поліції Анна Старчевська ствердно відповіла на питання, чи постраждали на підприємстві «АрселорМіттал» у Кривому Розі внаслідок нещасного випадку чотири людини.

    Вона додала, що постраждалих доставили в лікарню.

    Своєю чергою, на сторінці Криворізького відділу поліції в Facebook зазначено, що поліція встановлює обставини травмування на одному з підприємств міста чотирьох чоловік.

    Наразі працівниками Інгулецького відділення поліції вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

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