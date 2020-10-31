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    Події в Україні

    На Житомирщині горів готельно-ресторанний комплекс (фото)

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    Рятувальникам вдалося ліквідували загоряння - На Житомирщині горів готельно-ресторанний комплекс (фото)
    Рятувальникам вдалося ліквідували загоряння
    Фото: ДСНС

    Загальна площа пожежі орієнтовно складала 200 квадратних метрів

    У готельно-ресторанному комплексі Дубки в селі Оліївка Житомирської області сталася пожежа.

    Про це у суботу повідомляє пресслужба ДСНС.

    Спочатку загорілася покрівля двоповерхової будівлі, а потім вогонь перекинувся на покрівлю дерев'яного будинку, що поруч стоїть. Загальна площа пожежі орієнтовно складала 200 квадратних метрів.

    Рятувальникам вдалося ліквідували загоряння. До гасіння залучалися 24 осіб особового складу та п'ять одиниць техніки ДСНС.

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    На Житомирщині горів готельно-ресторанний комплекс (фото)
    На Житомирщині горів готельно-ресторанний комплекс (фото)
    На Житомирщині горів готельно-ресторанний комплекс (фото)
    На Житомирщині горів готельно-ресторанний комплекс (фото)

    Нагадаємо, вночі у Києві сталася серйозна пожежа: горіли склади. 

    пожежа ДСНС ресторан Житомирщина готель
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