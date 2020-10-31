На Житомирщині горів готельно-ресторанний комплекс (фото)
Загальна площа пожежі орієнтовно складала 200 квадратних метрів
У готельно-ресторанному комплексі Дубки в селі Оліївка Житомирської області сталася пожежа.
Про це у суботу повідомляє пресслужба ДСНС.
Спочатку загорілася покрівля двоповерхової будівлі, а потім вогонь перекинувся на покрівлю дерев'яного будинку, що поруч стоїть. Загальна площа пожежі орієнтовно складала 200 квадратних метрів.
Рятувальникам вдалося ліквідували загоряння. До гасіння залучалися 24 осіб особового складу та п'ять одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, вночі у Києві сталася серйозна пожежа: горіли склади.