В Одесі пожежник підпалював авто на замовлення
З грудня 2019 до квітня 2020 р. пожежник зі спільниками за гроші підпалили три елітні машини
В Одесі пожежник разом із двома спільниками на замовлення підпалювали автомобілі. Про це повідомила пресслужба обласної Одеської прокуратури.
«Співробітник одного з підрозділів ГУ ДСНС в Дніпропетровській області разом із двома спільниками з грудня 2019 до квітня 2020 р. за гроші підпалили три елітні машини в центрі Одеси», – сказано в повідомленні.
Зазначається, що у результаті пожеж автомобілі були повністю знищені, а загальні збитки від вогню склали понад мільйон гривень.
Правоохоронці оголосили вогнеборцю про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Двоє його спільників вже перебувають під вартою.
Нагадаємо, на Одещині під час пожежі загинули двоє дітей.
Як повідомлялося, оперативники затримали чоловіка, який підпалив офіс у центрі Києва.