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    В Одесі пожежник підпалював авто на замовлення

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    У результаті пожеж автомобілі були повністю знищені, а загальні збитки від вогню склали понад мільйон гривень. - В Одесі пожежник підпалював авто на замовлення
    У результаті пожеж автомобілі були повністю знищені, а загальні збитки від вогню склали понад мільйон гривень.

    З грудня 2019 до квітня 2020 р. пожежник зі спільниками за гроші підпалили три елітні машини

    В Одесі пожежник разом із двома спільниками на замовлення підпалювали автомобілі. Про це повідомила пресслужба обласної Одеської прокуратури.

    «Співробітник одного з підрозділів ГУ ДСНС в Дніпропетровській області разом із двома спільниками з грудня 2019 до квітня 2020 р. за гроші підпалили три елітні машини в центрі Одеси», – сказано в повідомленні.

    Зазначається, що у результаті пожеж автомобілі були повністю знищені, а загальні збитки від вогню склали понад мільйон гривень.

    Правоохоронці оголосили вогнеборцю про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Двоє його спільників вже перебувають під вартою.

    Нагадаємо, на Одещині під час пожежі загинули двоє дітей.

    Як повідомлялося, оперативники затримали чоловіка, який підпалив офіс у центрі Києва.

    пожежа ДСНС Одеса гроші машини автомобіль
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