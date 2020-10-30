В Одесі пожежник підпалював авто на замовлення



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У результаті пожеж автомобілі були повністю знищені, а загальні збитки від вогню склали понад мільйон гривень.

З грудня 2019 до квітня 2020 р. пожежник зі спільниками за гроші підпалили три елітні машини

В Одесі пожежник разом із двома спільниками на замовлення підпалювали автомобілі. Про це повідомила пресслужба обласної Одеської прокуратури.

«Співробітник одного з підрозділів ГУ ДСНС в Дніпропетровській області разом із двома спільниками з грудня 2019 до квітня 2020 р. за гроші підпалили три елітні машини в центрі Одеси», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що у результаті пожеж автомобілі були повністю знищені, а загальні збитки від вогню склали понад мільйон гривень.

Правоохоронці оголосили вогнеборцю про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Двоє його спільників вже перебувають під вартою.

Нагадаємо, на Одещині під час пожежі загинули двоє дітей.

Як повідомлялося, оперативники затримали чоловіка, який підпалив офіс у центрі Києва.