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    Вночі у Києві сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото)

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    Сталося загорання внутрішньої теплоізоляції стін будівлі - Вночі у Києві сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото)
    Сталося загорання внутрішньої теплоізоляції стін будівлі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники 3,5 години боролися з вогнем

    У ніч на суботу, 31 жовтня, сталася пожежа у складському приміщенні на вул. Зрошувальній, 5 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:58.

    До місця виклику було направлено вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Рятувальники встановили, що в одноповерховому складському приміщенні для зберігання овочів сталося загорання сміття та внутрішньої теплоізоляції стін двома осередками на площі 10 кв. м та 70 кв. м відповідно.

    О 03:30 вогнеборці локалізували пожежу, а о 06:26 ліквідували.

    В ході гасіння рятувальники зіткнулися з певними складнощами. Горіння супроводжувалось значним задимленням, що ускладнювало пошук та швидку ліквідацію осередків горіння.

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    Вночі у Києві сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото)
    Вночі у Києві сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото)
    Вночі у Києві сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото)
    Вночі у Києві сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото)

    До гасіння пожежі було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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