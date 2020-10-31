Вночі у Києві сталася серйозна пожежа: горіли склади (фото)

Рятувальники 3,5 години боролися з вогнем

У ніч на суботу, 31 жовтня, сталася пожежа у складському приміщенні на вул. Зрошувальній, 5 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:58.

До місця виклику було направлено вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Рятувальники встановили, що в одноповерховому складському приміщенні для зберігання овочів сталося загорання сміття та внутрішньої теплоізоляції стін двома осередками на площі 10 кв. м та 70 кв. м відповідно.

О 03:30 вогнеборці локалізували пожежу, а о 06:26 ліквідували.

В ході гасіння рятувальники зіткнулися з певними складнощами. Горіння супроводжувалось значним задимленням, що ускладнювало пошук та швидку ліквідацію осередків горіння.

До гасіння пожежі було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.