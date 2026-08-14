Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Житомирщині масово загинула риба

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
На Житомирщині масово загинула риба
У річці Кам’янка на Житомирщині загинули понад 1100 рибин
Скриншот із відео телеканалу СК1

У воді зафіксували високі концентрації амонійного азоту, фосфатів, хлоридів та сульфатів

У річці Кам’янка на Житомирщині загинули понад 1100 рибин. Екологи виявили у воді значні перевищення за низкою показників, а рівень кисню впав майже вдвічі. Попередньо, забруднення могло бути пов’язане зі скидом комунально-побутових стоків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал СК1.

Фахівці ДЕІ Поліського округу спільно з Житомирським рибоохоронним патрулем обстежили водойму та підтвердили масову загибель водних біоресурсів.

«Було здійснено обстеження водного об'єкта – річки Кам'янка, де масова загибель водних біоресурсів підтвердилась», – розповів головний спеціаліст державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів ДЕІ Поліського округу Віталій Полівчук.

Щоб встановити причини загибелі риби, екологи взяли проби води з річки та стічних вод комунального підприємства «Експлуатація штучних споруд».

«Результатами лабораторних досліджень було встановлено, по-перше, кисень у річці різко впав – від 4,4 мг/дм³ до 2,8. Що могло спричинити загибель біоресурсів. Перевищення були достатньо високі по азоту амонійному, фосфатах, хлоридах, майже по всіх показниках», – повідомила начальниця відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ Поліського округу Ірина Березюк.

За її словами, екологи повторно виїжджали на місце 6 та 7 серпня. Вони встановили, що основний скид був призупинений, однак стічні води продовжували потрапляти у річку через аварійний скид.

«Відмічені дуже високі концентрації за тими самими показниками, як азот амонійний, фосфати і хлориди, сульфати. Воно все характеризує, що це йде скид комунально-побутових стоків», – зазначила Березюк.

Фахівці Держекоінспекції звернулися до Житомирської міської ради щодо вилову загиблих біоресурсів.

«Міська рада разом з Держпродспоживслужбою виїжджають на місце і проводять аналіз тієї риби, яка загинула. В подальшому вони вже розуміють, чи несе вона якусь шкоду для навколишнього середовища, щоб визначити, як її правильно утилізувати», – пояснив Віталій Полівчук.

За приблизними розрахунками, довкіллю завдано збитків більш ніж на 400 тис. грн. Усі матеріали справи Держекоінспекція передасть правоохоронним органам.

За даними телеканалу СК1, лише за останні пів року у Житомирській громаді зафіксували три випадки масової загибелі біоресурсів. Окрім річки Кам’янка, мор риби стався у Соколовському ставку та річці Крошенка. Загалом у цих водоймах загинули понад 2000 рибин, а сума завданих збитків перевищила 2 млн грн.

Нагадуємо, масова загибель риби останнім часом фіксувалася і в інших водоймах України. Зокрема, 11 серпня у водоймах Борщагівської громади на Київщині зафіксували забруднення води та мор риби. За попередніми підрахунками, загинуло близько трьох тонн риби.

Причиною забруднення могло стати пошкодження каналізаційного колектора. Під час ліквідації пориву стічні води перекачували у зливову мережу Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Роботи припинили, а потенційне джерело витоку ліквідували.

Фахівці Держекоінспекції та Держпродспоживслужби відібрали проби води та зразки риби. Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод.

Через ризик поширення забруднення вниз за течією в Ірпені також почали перевіряти якість води у річці Ірпінь. Проби направили до мікробіологічної лабораторії. До отримання результатів мешканців закликали не купатися та не рибалити у річці, не вживати виловлену рибу та не використовувати річкову воду для поливу.

Читайте також:

Теги: водойма річка інспекція риба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На Житомирщині масово загинула риба
На Житомирщині масово загинула риба
ЗСУ потролили міноборони Росії після погроз «заморозити» Україну
ЗСУ потролили міноборони Росії після погроз «заморозити» Україну
«Відповідальність неминуча». Зеленський анонсував операції проти колаборантів
«Відповідальність неминуча». Зеленський анонсував операції проти колаборантів
На Одещині хвиля накрила 14-річного хлопця: пошуки тривають другу добу
На Одещині хвиля накрила 14-річного хлопця: пошуки тривають другу добу
Помер колишній народний депутат Євген Шаго
Помер колишній народний депутат Євген Шаго
Український «Нептун» отримав нове втілення: презентовано особливий годинник
Український «Нептун» отримав нове втілення: презентовано особливий годинник

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
110K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
80K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua