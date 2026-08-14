На Житомирщині масово загинула риба

У воді зафіксували високі концентрації амонійного азоту, фосфатів, хлоридів та сульфатів

У річці Кам’янка на Житомирщині загинули понад 1100 рибин. Екологи виявили у воді значні перевищення за низкою показників, а рівень кисню впав майже вдвічі. Попередньо, забруднення могло бути пов’язане зі скидом комунально-побутових стоків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал СК1.

Фахівці ДЕІ Поліського округу спільно з Житомирським рибоохоронним патрулем обстежили водойму та підтвердили масову загибель водних біоресурсів.

«Було здійснено обстеження водного об'єкта – річки Кам'янка, де масова загибель водних біоресурсів підтвердилась», – розповів головний спеціаліст державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів ДЕІ Поліського округу Віталій Полівчук.

Щоб встановити причини загибелі риби, екологи взяли проби води з річки та стічних вод комунального підприємства «Експлуатація штучних споруд».

«Результатами лабораторних досліджень було встановлено, по-перше, кисень у річці різко впав – від 4,4 мг/дм³ до 2,8. Що могло спричинити загибель біоресурсів. Перевищення були достатньо високі по азоту амонійному, фосфатах, хлоридах, майже по всіх показниках», – повідомила начальниця відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ Поліського округу Ірина Березюк.

За її словами, екологи повторно виїжджали на місце 6 та 7 серпня. Вони встановили, що основний скид був призупинений, однак стічні води продовжували потрапляти у річку через аварійний скид.

«Відмічені дуже високі концентрації за тими самими показниками, як азот амонійний, фосфати і хлориди, сульфати. Воно все характеризує, що це йде скид комунально-побутових стоків», – зазначила Березюк.

Фахівці Держекоінспекції звернулися до Житомирської міської ради щодо вилову загиблих біоресурсів.

«Міська рада разом з Держпродспоживслужбою виїжджають на місце і проводять аналіз тієї риби, яка загинула. В подальшому вони вже розуміють, чи несе вона якусь шкоду для навколишнього середовища, щоб визначити, як її правильно утилізувати», – пояснив Віталій Полівчук.

За приблизними розрахунками, довкіллю завдано збитків більш ніж на 400 тис. грн. Усі матеріали справи Держекоінспекція передасть правоохоронним органам.

За даними телеканалу СК1, лише за останні пів року у Житомирській громаді зафіксували три випадки масової загибелі біоресурсів. Окрім річки Кам’янка, мор риби стався у Соколовському ставку та річці Крошенка. Загалом у цих водоймах загинули понад 2000 рибин, а сума завданих збитків перевищила 2 млн грн.

Нагадуємо, масова загибель риби останнім часом фіксувалася і в інших водоймах України. Зокрема, 11 серпня у водоймах Борщагівської громади на Київщині зафіксували забруднення води та мор риби. За попередніми підрахунками, загинуло близько трьох тонн риби.

Причиною забруднення могло стати пошкодження каналізаційного колектора. Під час ліквідації пориву стічні води перекачували у зливову мережу Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Роботи припинили, а потенційне джерело витоку ліквідували.

Фахівці Держекоінспекції та Держпродспоживслужби відібрали проби води та зразки риби. Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод.

Через ризик поширення забруднення вниз за течією в Ірпені також почали перевіряти якість води у річці Ірпінь. Проби направили до мікробіологічної лабораторії. До отримання результатів мешканців закликали не купатися та не рибалити у річці, не вживати виловлену рибу та не використовувати річкову воду для поливу.