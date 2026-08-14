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Український «Нептун» отримав нове втілення: презентовано особливий годинник

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Український «Нептун» отримав нове втілення: презентовано особливий годинник
Українці випустили годинник NEPTUNE на честь захисників
фото: ВМС

Перший екземпляр символічної серії передали командувачу ВМС ЗСУ Олексію Неїжпапі

Український виробник годинників Kleynod – Ukrainian Watches презентував колекцію Neptune, присвячену українським захисникам і захисницям та людям, завдяки яким вдалося змінити баланс сил у Чорноморському регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС України.

Новою колекцією українські годинникарі вирішили висловити вдячність та шану військовослужбовцям, які продовжують боротьбу проти російських окупантів.

Назва серії Neptune відсилає до одного з найбільш знакових епізодів протистояння у Чорному морі – знищення російського ракетного крейсера «Москва».

Символічно, що перший годинник із нової серії отримав командувач Військово-Морських Сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Отримавши годинник, командувач ВМС висловив вдячність та наголосив на значенні знищення російського крейсера «Москва». За його словами, ця подія стала визначальним моментом боротьби.

Водночас Неїжпапа звернув увагу, що протистояння не завершилося. Українські Військово-Морські Сили продовжують щодня знищувати російських окупантів на землі, у морі та повітрі.

Знищення крейсера «Москва» стало одним із найбільш знакових епізодів боротьби України проти російських сил у Чорному морі. Саме ця подія стала одним із символів зміни ситуації у регіоні.

Водночас у Kleynod – Ukrainian Watches наголосили, що потоплення російського крейсера залишається лише одним з епізодів боротьби, яка триває й сьогодні.

«Безперечно, потоплення «москви» – визначний епізод боротьби, яка триває й досі, і попереду ще не одна подія, якою зможе пишатися вся країна», – йдеться у повідомленні.

Нова серія Neptune покликана нагадувати про українських захисників і захисниць та людей, завдяки діям яких вдалося назавжди змінити баланс сил у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, що 13 квітня, виповнилося чотири роки з моменту однієї з найбільш знакових перемог України у великій війні – ураження флагмана Чорноморського флоту РФ, ракетного крейсера «Москва».

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Теги: росія ВМС ракета Москва

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