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«Відповідальність неминуча». Зеленський анонсував операції проти колаборантів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Відповідальність неминуча». Зеленський анонсував операції проти колаборантів
Напередодні у Севастополі було підірвано капітана-зрадника
фото з соцмереж

Спецслужби доповіли про операції щодо колаборантів, які допомагають Росії завдавати ударів по Україні

Українські спецслужби проводять «точкові операції» щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях, які беруть участь у російських ударах проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента Володимира Зеленського за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За словами президента, під час засідання заслухали окрему доповідь спеціальних служб про перебіг таких операцій. Зокрема, йшлося про колаборантів у тимчасово окупованому Севастополі. «Була й окрема доповідь спеціальних служб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь в російських ударах проти України і українців. Відповідальність колаборантів неминуча», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні у Севастополі було підірвано офіцера-зрадника, який керував підводним човном із «Калібрами». Йдеться про Роберта Шагеєва – колишнього офіцера ВМС України, який після окупації Криму перейшов на службу до російського флоту.

Крім того, на Ставці розглянули фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Учасники визначили основні дефіцити та додаткові потреби для розвитку технологічних видів озброєння, нарощування виробництва українських ударних засобів і нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів.

Розвідка також представила оновлені дані щодо планів Росії. Зеленський зазначив, що Україна готує протидію та «асиметричні контрзаходи». Окремо учасники засідання проаналізували результати застосування українських далекобійних і середньої дальності засобів у межах так званих «санкцій» проти Росії. Визначений план виконується, а пріоритети оперативно коригуються.

Нагадаємо, у червні 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти зрадників-колаборантів. Йдеться про 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях. Серед них – так звані міністри, депутати, судді. Зокрема, директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала викрадати й незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії.

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Теги: колабораціонізм окуповані території Севастополь Крим Володимир Зеленський

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