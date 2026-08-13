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Масовий мор риби у Борщагівській громаді: екологи назвали попередню причину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масовий мор риби у Борщагівській громаді: екологи назвали попередню причину
У водоймах Борщагівської громади збирають мертву рибуі
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу/Facebook

Під час перевірки правоохоронці та екологи зафіксували поширення забруднення далі за течією каскаду водойм

У Борщагівській територіальній громаді Київської області фахівці Держекоінспекції та поліція розслідують причини масового мору риби та раків у місцевому каскаді водойм. На місці події виявили ознаки забруднення води й ґрунту, а також характерний запах стічних вод. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу, інформує «Главком».

12 серпня територію обстежили т.в.о. Голови Держекоінспекції України Олександр Субботенко та очільник Держекоінспекції Столичного округу Дмитро Конов разом із представниками Бучанського районного управління поліції.

Забруднену територію обстежили т.в.о. Голови Держекоінспекції України Олександр Субботенко та очільник Держекоінспекції Столичного округу Дмитро Конов
Забруднену територію обстежили т.в.о. Голови Держекоінспекції України Олександр Субботенко та очільник Держекоінспекції Столичного округу Дмитро Конов
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Під час перевірки правоохоронці та екологи зафіксували поширення забруднення далі за течією каскаду водойм, а також знайшли можливі місця витоку каналізаційних стоків.

Забруднена водойма у Борщагівській громаді
Забруднена водойма у Борщагівській громаді
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу/Facebook

«На окремих ділянках зафіксовано ознаки можливого потрапляння стічних вод до поверхневих водойм. Фахівці відібрали проби води та ґрунтів для проведення лабораторних досліджень і визначення вмісту забруднюючих речовин», – повідомили в Держекоінспекції Столичного округу.

Встановлення обмежувальних бонів для запобігання поширенню забруднення
Встановлення обмежувальних бонів для запобігання поширенню забруднення
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу/Facebook

Наразі інспектори підраховують розмір збитків, завданих довкіллю, з урахуванням кількості та видового складу загиблої риби й раків. Зібрані матеріали та результати експертиз направлять до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності.

Мертва риба у водоймі
Мертва риба у водоймі
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу/Facebook

Остаточні причини екологічної надзвичайної ситуації оголосять після завершення лабораторних аналізів, які зазвичай тривають від кількох днів до тижня.

Нагадаємо, у Борщагівській громаді на Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію – у трьох водоймах стався масовий мор риби. За попередніми даними, загинуло близько трьох тонн риби.

Раніше повідомлялося, що у водоймах Софіївської Борщагівки зафіксовано масову загибель риби та ознаки забруднення води і пляма забруднення поширюється у напрямку водойм Петропавлівської Борщагівки. До отримання результатів експертизи та офіційних роз'яснень місцева влада закликала мешканців суворо дотримуватися безпекових обмежень.

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Теги: екологія риба Київщина

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