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На Одещині хвиля накрила 14-річного хлопця: пошуки тривають другу добу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Одещині хвиля накрила 14-річного хлопця: пошуки тривають другу добу
Правоохоронці встановлюють усі обставини події
фото: поліція Одещини

Підліток купався разом зі старшою сестрою на пляжі, який був закритий для відвідування

На Одещині тривають пошуки 14-річного хлопця, який 13 серпня зник під час купання у Чорному морі. Підлітка накрила хвиля на очах у старшої сестри, після чого він зник під водою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

Станом на 14 серпня хлопчика не знайшли. Подія сталася приблизно о 17:15 на курорті «Расєйка» у Лиманській громаді Білгород-Дністровського району. Пляж, де відпочивав підліток, офіційно не відкритий для відвідування. За попередніми даними поліції, Олександр купався в морі разом зі старшою сестрою. У якийсь момент хлопця накрила хвиля, після чого він зник під водою.

До пошукової операції залучені поліцейські, водолази ДСНС, військовослужбовці Державної прикордонної служби та територіальної оборони. Пошукові групи обстежують морську акваторію та берегову лінію за допомогою плавзасобу й безпілотників.

Лиманський сільський голова Василь Резніченко повідомив, що Олександр Кравченко є жителем села Приморське, та закликав місцевих мешканців допомогти з пошуками. Згідно з орієнтуванням поліції, зріст хлопця – близько 130–140 см, він худорлявої статури, має чорне волосся та темні очі. На момент зникнення був одягнений у чорні плавки із синіми смужками.

Пошуки Олександра тривають
Пошуки Олександра тривають
фото: орієнтування поліції

Усіх, хто бачив Олександра або має інформацію, яка може допомогти в його пошуках, просять негайно звернутися до поліції за телефонами 096-417-20-05, 068-032-30-85, (048) 779-42-53, (04844) 2-90-04, а також на спецлінії 102 або 112.

Правоохоронці нагадують, що під час воєнного стану низка пляжів на чорноморському узбережжі Одещини закрита через мінну небезпеку та відсутність укриттів. Відпочивати закликають лише в офіційно дозволених місцях та не заходити у воду у вітряну погоду.

Нагадаємо, у червні десятирічну Софію Потьомкіну віднесло в море під час відпочинку на одному зі стихійних пляжів у селі Сичавка. Попри пошуково-рятувальні роботи, знайти її живою не вдалося.

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Теги: Чорне море діти пляжі Одещина поліція дитина

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