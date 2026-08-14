Помер колишній народний депутат Євген Шаго

Політик працював у Кабінеті Міністрів та очолював правління великої енергетичної корпорації

Помер народний депутат України V та VI скликань Євген Шаго. Упродовж своєї кар'єри він займався державною та громадською діяльністю, а також працював в енергетичній галузі. Про смерть колишнього парламентаря повідомила Верховна Рада України, інформує «Главком».

Євген Шаго протягом своєї професійної діяльності обіймав низку високих посад. Зокрема, він працював першим заступником міністра Кабінету Міністрів України.

Також Шаго очолював правління корпорації «Єдині енергетичні системи України».

У Верховній Раді Євген Шаго працював протягом двох скликань. Він був народним депутатом V та VI скликань українського парламенту.

Під час депутатської діяльності політик входив до складу Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Крім того, він працював у Комітеті з питань екологічної політики. У Верховній Раді VI скликання Євген Шаго також був секретарем Лічильної комісії.

Нагадаємо, 16 червня помер колишній народний депутат Сергій Осика. Він був парламентарем трьох скликань, науковцем та колишнім віцепрем'єр-міністром України.

Осика також входив до складу Конституційної комісії при президентові України та брав участь у підготовці проєкту Основного Закону до історичного голосування у Верховній Раді.