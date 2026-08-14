ЗСУ потролили міноборони Росії після погроз «заморозити» Україну

У відповідь на погрози російського відомства СтратКом ЗСУ опублікував фото палаючого нафтопереробного заводу

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України дотепно відреагувало на погрози Міністерства оборони РФ щодо нових атак узимку. Українські військові натякнули на подальші удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СтратКом ЗСУ.

14 серпня російське міноборони опублікувало фотографію ударних безпілотників у небі. Зображення супроводжувалося написом «Як сніг на голову». Крім того, російське відомство вдалося до прямої погрози на адресу українців, заявивши, що взимку на них нібито чекає «заморозка».

На заяву російського міноборони відреагували в СтратКомі ЗСУ. Українські військові оприлюднили фотографію охопленого вогнем російського нафтопереробного заводу. «Зігріємось вогнем російських НПЗ», – йдеться у дописі.

Українські військові відповіли росіянам фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, українські безпілотники від початку серпня атакували майже третину великих нафтопереробних заводів Росії. За два тижні під ударами опинилися 10 із 34 великих НПЗ країни-агресорки. Значна частина підприємств потрапила під удари не вперше. Більшість атакованих від початку серпня НПЗ уже зазнавали ударів раніше цього року. Нова хвиля атак знову посилила тиск на постачання пального в Росії. У Bloomberg зазначили, що ситуація здатна спричинити черговий стрибок цін.

Після нової серії ударів українських безпілотників проблеми з пальним у Росії почали фіксувати у понад 20 регіонах. Йдеться не лише про ліміти на обсяг пального: на окремих АЗС діє принцип «парних і непарних» номерів автомобілів або дозволяють заправлятися лише раз на добу. Перебої з бензином, зокрема, виникли навіть у Московському регіоні.