Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ потролили міноборони Росії після погроз «заморозити» Україну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ потролили міноборони Росії після погроз «заморозити» Україну
Українські воїни натякнули на подальші удари по НПЗ
фото: СтратКом ЗСУ

У відповідь на погрози російського відомства СтратКом ЗСУ опублікував фото палаючого нафтопереробного заводу

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України дотепно відреагувало на погрози Міністерства оборони РФ щодо нових атак узимку. Українські військові натякнули на подальші удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СтратКом ЗСУ.

14 серпня російське міноборони опублікувало фотографію ударних безпілотників у небі. Зображення супроводжувалося написом «Як сніг на голову». Крім того, російське відомство вдалося до прямої погрози на адресу українців, заявивши, що взимку на них нібито чекає «заморозка».

На заяву російського міноборони відреагували в СтратКомі ЗСУ. Українські військові оприлюднили фотографію охопленого вогнем російського нафтопереробного заводу. «Зігріємось вогнем російських НПЗ», – йдеться у дописі. 

Українські військові відповіли росіянам
Українські військові відповіли росіянам
фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, українські безпілотники від початку серпня атакували майже третину великих нафтопереробних заводів Росії. За два тижні під ударами опинилися 10 із 34 великих НПЗ країни-агресорки. Значна частина підприємств потрапила під удари не вперше. Більшість атакованих від початку серпня НПЗ уже зазнавали ударів раніше цього року. Нова хвиля атак знову посилила тиск на постачання пального в Росії. У Bloomberg зазначили, що ситуація здатна спричинити черговий стрибок цін.

Після нової серії ударів українських безпілотників проблеми з пальним у Росії почали фіксувати у понад 20 регіонах. Йдеться не лише про ліміти на обсяг пального: на окремих АЗС діє принцип «парних і непарних» номерів автомобілів або дозволяють заправлятися лише раз на добу. Перебої з бензином, зокрема, виникли навіть у Московському регіоні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ росія військові нафта нафтопродукти завод погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після українських ударів Wildberries може залишатися збитковою роками
Українські удари завдали Wildberries збитків на сотні мільярдів рублів
6 серпня, 07:17
Найвищі показники індексу якості повітря зафіксовано у Броварському та Святошинському районах
Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря
5 серпня, 05:40
Президент наголосив, що Росія дедалі активніше застосовує реактивні дрони типу «Шахед» та вдосконалює методи повітряного терору
Зеленський: антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах
1 серпня, 22:09
На території порту Тамань виникла пожежа після атаки
Сили оборони уразили авіазавод у Євпаторії, порт Тамань та Волгоградський НПЗ
31 липня, 10:43
Кремль очікує протестів
Нову мобілізацію вже не приховати? Кремль підготувався до можливих заколотів
27 липня, 15:15
Латвія прибере з автошляхів дорожні знаки з напрямками на Росію та Білорусь
Латвія змінить дорожні знаки, прибравши напрямки на Росію та Білорусь
27 липня, 10:58
Драпатий став новим головкомом ЗСУ, дрони атакували Крим і Кубань: головне за ніч 22 липня
Драпатий став новим головкомом ЗСУ, дрони атакували Крим і Кубань: головне за ніч 22 липня
22 липня, 05:50
Незахищені міста РФ є непоганою мішенню для українських БпЛА
Вулик стане пустим, якщо «вирвати квіти». Чи переживе Росія зиму?
21 липня, 12:20
Сергій Кирієнко курує анексованими територіями України з травня 2022 року
РНБО назвала головного прихильника продовження війни в Кремлі
15 липня, 23:22

Події в Україні

На Житомирщині масово загинула риба
На Житомирщині масово загинула риба
ЗСУ потролили міноборони Росії після погроз «заморозити» Україну
ЗСУ потролили міноборони Росії після погроз «заморозити» Україну
«Відповідальність неминуча». Зеленський анонсував операції проти колаборантів
«Відповідальність неминуча». Зеленський анонсував операції проти колаборантів
На Одещині хвиля накрила 14-річного хлопця: пошуки тривають другу добу
На Одещині хвиля накрила 14-річного хлопця: пошуки тривають другу добу
Помер колишній народний депутат Євген Шаго
Помер колишній народний депутат Євген Шаго
Український «Нептун» отримав нове втілення: презентовано особливий годинник
Український «Нептун» отримав нове втілення: презентовано особливий годинник

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
110K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
80K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua