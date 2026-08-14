Мор риби під Києвом: фахівці з'ясовують стан води в річці Ірпінь

Проби води з річки Ірпінь направлено на аналіз до мікробіологічної лабораторії

До оголошення результатів людей закликають не купатися, не рибалити та не пити воду з річки Ірпінь

В Ірпені фахівці розпочали перевірку якості води в річці Ірпінь після випадку забруднення водойм у сусідній Борщагівській громаді, що призвів до масового мору риби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Пащинського в коментарі «Суспільному».

Проби води передали на аналіз до мікробіологічної лабораторії ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». За попередніми даними, результати досліджень очікуються до вівторка.

До отримання результатів досліджень мешканцям рекомендують не вживати воду з криниць та свердловин, не купатися і не рибалити в річці Ірпінь. Також не радять використовувати річкову воду для поливу та вживати рибу, виловлену у водоймі.

Нагадаємо, 11 серпня у водоймах Борщагівської громади зафіксували забруднення води та масову загибель риби. За попередніми підрахунками, загинуло близько трьох тонн риби. Як повідомляв голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачували у зливову мережу Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Роботи припинили, а потенційне джерело витоку ліквідували. Їх проведення задокументувала поліція.

Фахівці Держекоінспекції та Держпродспоживслужби відібрали проби води та зразки риби. Також організували збір і утилізацію загиблої риби.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Через ризик поширення забруднення вниз за течією питання мають розглянути на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Бучанської РДА. Остаточну причину загибелі риби встановлять після завершення лабораторних досліджень.