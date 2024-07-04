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На Житомирщині внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа: поранено жінку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Житомирщині внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа: поранено жінку
Через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа в одному з приватних будинків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні

У Житомирській області під час атаки «Шахедів» уламки дрона впали на приватний будинок внаслідок чого почалась пожежа. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС», – розповів він.

Як зазначив глава ОВА, внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні.

«Їй надається необхідна допомога», – додав посадовець.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про загрозу БпЛА. О 4:50 в столиці оголошено відбій.

Як повідомлялося, у Києві було чутно вибухи. Столицю атакували різнотипні безпілотники, але жоден не долетів до міста. Сили ППО знищили усі дрони на підступах до столиці.

Раніше стало відомо, що один «Шахедів» влучив в об’єкт інфраструктури у Чернігівській області. Майже 6 тис. споживачів залишились без електрики.

До слова, у ніч на 4 липня 2024 року Сили оборони знищили 21 «Шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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Теги: пожежа Житомирщина жінка безпілотник війна

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