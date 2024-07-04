Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити цієї ночі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити цієї ночі
Окупанти вчергове атакували Україну «Шахедами»
фото з відкритих джерел

Окупанти атакували Україну 22-ма ударними безпілотниками з Курської області

У ніч на 4 липня 2024 року Сили оборони знищили 21 «Шахед». Про це повідомляють Повітряні сили.

Зокрема, противник атакував 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил збито 21 «Шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про загрозу БпЛА. О 4:50 в столиці оголошено відбій.

Сили оборони знищили 21 «Шахед»
Сили оборони знищили 21 «Шахед»
фото: Telegram/Повітряні сили

До слова, у Києві було чутно вибухи. Столицю атакували різнотипні безпілотники, але жоден не долетів до міста. Сили ППО знищили усі дрони на підступах до столиці.

Читайте також:

Теги: окупанти безпілотник Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардепка Безугла напала на генерала Миколу Олещука
Безугла напала на командувача Повітряних сил ЗСУ: Ігнат відреагував
Вчора, 16:42
Напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року
1 липня, 00:04
Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії, заявив Зеленський
Росіянам потрібен прорив: Зеленський зробив важливу заяву
30 червня, 15:58
Російські блогери й інструктори помічають проблеми з підготовкою в армії РФ
Росія кидає на фронт непідготовлених новобранців: ISW оцінив загрозу
30 червня, 08:38
Депутат Хмельницької обласної ради і власник агропідприємств Олександр Співак фігурує у кримінальному провадженні за фактом «Пособництво державі-агресору»
Міндобрива з Росії? У гучній справі про «пособництво агресору» фігурує соратник Порошенка
28 червня, 08:38
Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу
Атака на Харків: окупанти поцілили в дитячий навчальний заклад
23 червня, 16:55
Ворог здійснив понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї
Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2024 року
15 червня, 00:00
В Україні оголошено відбій другої повітряної тривоги за ніч
В Україні оголошено відбій другої повітряної тривоги за ніч
12 червня, 06:49
Відбулося 85 бойових зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2024 року
8 червня, 00:05

Події в Україні

Окупанти влучили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині
Окупанти влучили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити цієї ночі
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити цієї ночі
У травні кількість загиблих цивільних в Україні була найбільшою за рік – ООН
У травні кількість загиблих цивільних в Україні була найбільшою за рік – ООН
Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Україна формує кілька нових бригад ЗСУ, але не може їх озброїти – ISW
Україна формує кілька нових бригад ЗСУ, але не може їх озброїти – ISW
У Києві повітряна тривога тривала майже 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала майже 40 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
34K
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
16K
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
15K
У Києві пролунали вибухи
13K
МЗС Росії висилає румунського посла
8908
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті

Новини

Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54
Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Вчора, 21:07
Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 
Вчора, 20:16
Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України
Вчора, 19:26
Саміт НАТО у Вашингтоні. Американський дипломат прогнозує кілька новин для України: гарні і не дуже
Вчора, 19:22

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua