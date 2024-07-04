Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити цієї ночі

Окупанти атакували Україну 22-ма ударними безпілотниками з Курської області

У ніч на 4 липня 2024 року Сили оборони знищили 21 «Шахед». Про це повідомляють Повітряні сили.

Зокрема, противник атакував 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил збито 21 «Шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про загрозу БпЛА. О 4:50 в столиці оголошено відбій.

Сили оборони знищили 21 «Шахед» фото: Telegram/Повітряні сили

До слова, у Києві було чутно вибухи. Столицю атакували різнотипні безпілотники, але жоден не долетів до міста. Сили ППО знищили усі дрони на підступах до столиці.