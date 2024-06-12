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СБУ затримала російську агентку, яка коригувала обстріли по Харкову

Наталія Порощук
glavcom.ua
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СБУ затримала російську агентку, яка коригувала обстріли по Харкову
Агентка давала поради як воювати проти України і закликала до захоплення Харкова
фото: СБУ

Агентка вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України

Служба безпеки України (СБУ) затримала російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зрадниця намагалася встановити та передати РФ дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста. Крім того, вона збирала інформацію про наслідки повітряних атак окупантів.

«Для отримання розвідданих фігурантка об’їжджала територію Харкова та «в темну» випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими. Одержану розвідінформацію вона направляла в російський Телеграм-канал, який адмініструється представниками спецслужб РФ. Рашисти використовували це для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, агентка вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України. Також вона давала поради як воювати проти нашої держави і закликала до захоплення Харкова.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі колаборантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали колаборантку, яка співпрацювала з окупантами під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Фігуранткою виявилась донька колишнього мера Полтави. За даними слідства, 36-річна жінка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія».

До слова, СБУ пояснила, яку таємну місію виконували так звані «гуманітарні конвої» Росії на Донбасі.

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Теги: СБУ Харків арешт росія Україна війна

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