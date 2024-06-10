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На фронті загинув фотограф ЗСУ Арсен Федосенко

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На фронті загинув фотограф ЗСУ Арсен Федосенко
Федосенко із групою журналістів їздив по лінії фронту й робив репортажі про військовослужбовців
фото: Facebook/Арсен Федосенко

Арсен Федосенко доєднався до лав ЗСУ на весні 2022 року

На фронті загинув один із фотографів Збройних сил України, чоловік заступниці голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анни Кирій Арсен Федосенко. Про це повідомив військовослужбовець і дизайнер Тарас Іщик.

«Це туга і невимовний біль, бо бачився з ним на Книжковий Арсенал, говорили про службу, але так і не зробили спільного фото, бо він завжди був по той бік апарату. Загинув як герой, бо він ним і був. Світла памʼять, Арсене, дякую тобі за все, що ми зробили разом», – повідомив Тарас Іщик.

На фронті загинув фотограф ЗСУ Арсен Федосенко фото 1
фото: Facebook/Тарас Іщик
Арсен Федосенко (крайній праворуч) разом з побратимами
Арсен Федосенко (крайній праворуч) разом з побратимами
фото: Facebook/Арсен Федосенко

Колишній народний депутат Борислав Береза розповів, що Арсен Федосенко був дуже талановитою людиною і майстром своєї справи. До лав ЗСУ він приєднався весною 2022 року.

«Він усміхався і робив фото. На нулі. Військовий фотограф завжди ризикує життям, щоб ми побачили більше. Багато фотокарток, які ви бачили у стрічці СтратКому – це його роботи. Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був… Страшне слово «був». Русня вбила його. КАБи», – написав Береза.

На фронті загинув фотограф ЗСУ Арсен Федосенко фото 2
фото: Facebook/Арсен Федосенко
На фронті загинув фотограф ЗСУ Арсен Федосенко фото 3
фото: Facebook/Арсен Федосенко

На допис Берези відреагувала дружина Арсена Анна Кирій.

Дружина Федосенка відреагувала на допис Берези
Дружина Федосенка відреагувала на допис Берези
скріншот
Арсен Федосенко разом із сім'єю
Арсен Федосенко разом із сім'єю
фото: Facebook/Арсен Федосенко

Нагадаємо, у середу, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.

До слова, на фронті загинув відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Він мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. Життя актора трагічно обірвалося, коли він допомагав пораненому побратиму.

Теги: фотограф війна смерть

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На фронті загинув фотограф ЗСУ Арсен Федосенко
На фронті загинув фотограф ЗСУ Арсен Федосенко
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